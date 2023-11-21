شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور على الطرق لمنع الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرقات لمنع الحوادث بسبب الأمطار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرقات لمنع الحوادث بسبب الأمطار. وايد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرقات لمنع الحوادث بسبب الأمطار، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرقات لمنع الحوادث بسبب الأمطار.

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