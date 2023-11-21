شكرا لقرائتكم خبر عن "قمح المكرونة".. تعرف على الأصناف المستخدمة فى الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أنسب موعد لزراعة محصول القمح فى الفترة من 15 نوفمبر الى أوائل ديسمبر، ولا ينصح بالتبكير أو التأخير عن تلك المواعيد، وذلك حتى تتوالى مراحل نمو نبات القمح أثناء درجات الحرارة المناسبة لكل مرحلة، وعدم تأثر النباتات بارتفاع درجات الحرارة العالية فى نهاية الموسم خاصة فى الوجه القبلى.

وهناك فرق بين أصناف القمح التى تستخدم فى الخبز وبين الأصناف التى تستخدم فى المكرونة.

وفى التقرير التالى نتعرف على قمح المكرونة:

1- بنى سويف 1، 3، 4، 5، 6 : تزرع فى مصر الوسطى والعليا وجنوب الوادى .

2- سوهاج 3: يزرع فى محافظات مصر العليا بدءا من أسيوط وسوهاج وجنوب الوادى. .

3- يجب الابتعاد عن زراعة الأصناف البلدية القديمة التى تصاب بالأمراض وتغل غلة ضعيفة.

4- عدم الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة يؤدى الى انخفاض المحصول بصورة ملحوظة.

5- معدلات التقاوى: تضاف على حسب طريقة الزراعة.

- عفير بدار 70 كجم لفدان .

- تسطير 60 كجم للفدان .

- حراتى 80 كجم للفدان.