شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار بالأحوال الجوية اليوم وعودة الشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:
القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.
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