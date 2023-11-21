شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف منزل لجنود الاحتلال الإسرائيلى فى مستوطنة المطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، استهداف منزل لجنود الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنة المطلة بالأسلحة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت قوات الاحتلال، أنه تم رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان تجاه المطلة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أمس الاثنين، وقوع أضرار جسيمة فى قاعدة "بيرانيت" العسكرية الواقعة شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخى لحزب الله من لبنان.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي - في بيان صحفي مقتضب - إطلاق صواريخ على القاعدة، مما أدى إلى نشوب حريق. ولم يسفر عن الهجوم إصابات.. وبالتزامن، دوت صفارات الإنذار في ثلاث بلدات شمال إسرائيل للتحذير من صواريخ جرى إطلاقها من لبنان، كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة والمنارة ومرجليوت. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.. ووردت أنباء عن انفجارات ناجمة على ما يبدو عن اعتراضات الدفاع الصاروخي.

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