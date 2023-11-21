شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازى: التربية الإيجابية مشروطة بالتعاون بين المدرسة والأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يجب اختزال التعليم في التدريس فقط، مشيرا إلى أهمية التربية الإيجابية والتي تحتاج إلى مهنية والمهني المُعد لذلك، مؤكدا على إنه لا يجب أن يتسرع المعلم في معاقبة الطفل لسوء السلوك قبل معرفة سبب السلوك والذي قد يكون أقوى من السلوك ذاته.

وأوضح الوزير خلال مشاركته فى ندوة بعنوان "تطبيق 5 second" التى تم عقدها على هامش مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT” لعام 2023، أهمية التربية الإيجابية وتنمية شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق بين المدرسة والأسرة.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم تدريس كتاب القيم واحترام الآخر للمرحلة الابتدائية، ويتضمن مجموعة من القيم التى تساهم فى تكوين شخصية الطفل، موجها بتقديم هذه القيم فى صورة أعمال سينمائية لترسيخ القيم، والمساهمة فى بناء الشخصية التى يحتاجها المجتمع.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن "تطبيق 5 second" يمثل خطوة غير تقليدية تقدمها الوزارة بهدف تحقيق التفاعل مع الطلاب وإرشادهم للقرارات السليمة عبر محتوى تفاعلي درامي.