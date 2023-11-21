شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضافت وزارة الصحة والسكان أن البكتيريا نفسها هى المقاومة للمضاد الحيوى وليس الجسم، كما تجعل من أنواع العلاج الحالية غير فعالة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".​ - لأن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد واستكملت: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​ وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​ وأضافت: ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​

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