شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: لن نحرر السفينة المحتجزة إلا بعد وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة الحوثي، أنها لن تحرر السفينة المحتجزة إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وطالبت الحكومة اليابانية، أمس الاثنين، الدول المعنية بالتوسط لإنقاذ طاقم السفينة المحتجزة لدى الحوثيين.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو قوله: "ندين بشدة حادث الاستيلاء على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها شركة يابانية في البحر الأحمر"، موضحا أنه يتم العمل مع الدول المعنية، لتأمين الإفراج عن السفينة وطاقمها من قبل الحوثيين الذي أعلنوا مصادرتها. وأوضحت الوكالة اليابانية، أن الشركة التي تدير السفينة شكلت فريق عمل للطوارئ في مقرها الرئيسي في (طوكيو)، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بالسفينة، كما أنها تشارك المعلومات مع الشركة البريطانية المالكة للسفينة، موضحة أنه يوجد على متن السفينة 25 شخصًا من جنسيات دول بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا، بينما لا يوجد مواطنون يابانيون بين طاقمها. وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن سيطرتهم على سفينة إسرائيلية، وتم اقتيادها للسواحل اليمنية، وقالوا إن ذلك يأتي تعبيرا عن تضامنهم ودعمهم ونصرة لأهالى قطاع غزة ضد الكيان الصيهونى المحتل. وقال الناطق العسكرى باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إن القوات البحرية الحوثية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية وذلك انطلاقا من المسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى المظلوم وما يتعرض له من مجازر. وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامي وتحذر كافة السفن التابعة لإسرائيل أو تتعامل معهم أنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية. وأهاب بكل الدول بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو المملوكة لإسرائيليين وأكد استمرار تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويوقف جرائمه البشعة.

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