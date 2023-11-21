شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وضع برنامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بمختلف قطاعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤتمر لجنة الأوراق المالية فرصة لتبادل الأفكار حول التعامل مع المخاطر المالية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مصر اعتمدت برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز التنمية الاقتصادية، ووضعت برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف قطاعات الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تحسنا في 6 مجالات من التنمية المستدامة، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.