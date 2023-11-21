شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق : "عمرو بن العاص2، صلاح أبو حسين 3، المنشية"، وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24/ 11 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25 / 11 / 2023.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر 400 مم بشارع منشأة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.