شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يعلن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية ضد الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة ملحة لخطوة عملية عبر تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وفي القلب منها غزة، في ظل هجمة وحشية تهدف إلى محو الشعب الفلسطيني.

وأضاف العسومي خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان العربي، إن الدعوى التي سيرفعها البرلمان العربي أمام الجنائية الدولية ستكون باسم الشعب العربي، موضحا أن الاحتلال يحمل استراتيجية في هجمته الوحشية على غزة، حيث أنها لا تقتصر على استهداف الفصائل الفلسطينية.