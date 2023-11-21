شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: وصول 240 من مزدوجي الجنسية من غزة إلى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 240 من مزدوجي الجنسية من غزة إلى معبر رفح، وأشار إلى دخول شاحنتي وقود جديدتين إلى القطاع غزة عبر نفس المعبر.

أضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن 50 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إلى جانب دخول 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين من غزة.

وأفادت القاهرة الإخبارية، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة برعام شمال إسرائيل، فيما استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

أضافت القناة أن الغارات الإسرائيلية طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.