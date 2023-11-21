شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: انتخابات الرئاسة احتفالية كبرى وأدعو المواطنين للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية ترسخ النظام الديمقراطي وتحافظ عليه، حيث تقدم للمنافسة على تلك الانتخابات 4 مرشحين أقوياء، مؤكدا أن الفرصة متكافئة للجميع من حيث الدعاية واستضافة وسائل الاعلام لكل مرشح لعرض برنامجه وأهدافه.

وأضاف جبالى خلال لقاء عبر «إكسترا نيوز»، أن الشعب على بينة من ذلك ويراقب هذه الانتخابات، حيث تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي مستقلة لا تتبع أى جهة، حيث منحها الدستور الاستقلال الكامل.

وأكد جبالي، أن انتخابات الرئاسة مكفولة الحماية من جميع النواحي، داعيا المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، قائلا: "أنصح كل الأخوة المواطنين بالتوجه لصناديق الانتخاب لأن هذا واجب وطنى..لازم المواطن يدلي بصوته ويعبر عن صوته بوضوح وحرية الرأي مكفولة".

وتابع، "المواطن لازم يبدي برأيه في المرشح الذى يريده ويعبر عن رأيه فيما يراه في صالح الوطن ..الانتخابات احتفالية كبرى ولابد ان نشارك في الانتخابات لأنها مرأة لنا أمام العالم أجمع .. وأثق في الاقبال عليها وسوف يكون اقبالا غير مسبوق .. وكل مواطن سيبادر لصناديق الاقتراع لإبداء رأيه".