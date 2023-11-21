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الكنيسة تحتفل بعيد الصحافة القبطية 3 ديسمبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصحافة القبطية يوم 3 ديسمبر المقبل، حيث تنظم الكنيسة الاحتفالية السنوية "الصحافة والدوريات القبطية".

وكان قداسة البابا تواضرس الثانى افتتح معرضًا للمجلات والصحف والدوريات القبطية التى صدرت عبر المائة وخمسين سنة الماضية البالغ عددها أكثر من 360 مجلة وصحيفة مسيحية، والمجلات العام الماضى.

وجاءت الصحف التى شملتها الاحتفالية، مدارس الأحد التي صدرت عام 1947 (75 سنة)، ووطني التي صدرت عام 1958 (64 سنة)، ومرقس صدرت عام 1962 (60 سنة)، ورسالة الكنيسة صدرت عام 1963 (59 سنة)، والكرازة صدرت عام 1965 وصارت منذ عام 1972 المجلة الرسمية للكنيسة (57 سنة).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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