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شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يتفقد أول اختبارات الميد تيرم بجامعة القاهرة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
واطمأن الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب، وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية الداعمة لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويُسر.
واستمع الدكتور محمد الخشت، إلى تعليقات عدد من الطلاب على الامتحانات وما تتضمنته من أسئلة، متمنيًا لهم النجاح والتفوق باستمرار.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات الميدتيرم لطلاب الجامعة الدولية تم إعدادها وإدارتها في إطار الجودة ومواكبة الأنظمة الحديثة والعالمية للاختبارات، وقياس المستوى الدراسي للطلاب وقدراتهم المتنوعة، بما يدعم طبيعة الدراسة بجامعة القاهرة الدولية.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية تُمثل نقلة نوعية في التعليم العالي وتمتلك إمكانات تضاهي أعرق الجامعات العالمية وبرامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات والهيئات الأكاديمية العالمية ذات السمعة الدولية المرموقة ، وقد فتحت أبوابها أمام الطلاب لانطلاق وبدء الدراسة بها مع بداية العام الجامعي الحالي 2023/ 2024 بنظام البرامج الأجنبية.
امتحانات الميد تيرم بجامعة القاهرة الدولية
حديث بين الخشت وطلاب جامعة القاهرة الدولية خلال الجولة
طلاب جامعة القاهرة الدولية يؤدون امتحانات الميد تيرم
الخشت يتفقد امتحانات الميد تيرم
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