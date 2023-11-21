شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء العريش البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحرى، أنه تم إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، وينتظر الميناء مجددا وصول السفن الناقلة لمنتجات شمال سيناء التي يتم تصديرها عبر الميناء.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أغلقت الأحد الماضي ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.