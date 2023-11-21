شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس.. تعرف على الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام لطلاب المدارس وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وشددت الوزارة على أنه يحصل طلاب المدارس أيضا على إجازة أيام الانتخابات المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، فى المدارس التى تعقد فيها لجان انتخابية.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية وافق فى اجتماعه أمس الاثنين على مساهمة الصندوق في تمويل توفير عدد 20 ألف عامل للاستعانة بهم كخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023 / 2024؛ موزعين على المديريات التعليمية، وفقا لاحتياج كل مديرية، وذلك للاستعانة بهم فى المعاونة والإشراف داخل المبانى المدرسية.