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جامعة حلوان تحصد 15 ميدالية ببطولة الجامعات سباحة زعانف "طلبة وطالبات"

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القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق جامعة حلوان، حصد 15 ميدالية خلال مشاركته في بطولة الجامعات سباحة زعانف طلبة وطالبات،   ضمن دورة الشهيد الرفاعى الواحد والخمسين التي نظمتها جامعة القاهرة.

 

ويأتى ذلك تأكيدا على حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على دعم الأنشطة  الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدورها في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، إيماناً بأهمية في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قدراته البدنية والذهنية والنفسية، ما ينعكس إيجابًا على مستواه الأكاديمى.

 

وحصد فريق الجامعة للألعاب الفردية، 4 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و2 ميدالية  برونزية، والتتابع حصد فريق الجامعة على 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية.

 

وجاءت أسماء اللاعبين واللاعبات:

 

(سباقات الطلبة) سباق 50م تحت الماء حصل على المركز الثاني، الطالب عمر محمد محمود، وسباق 400م زعانف مونو، حصل على المركز الثاني  الطالب أدهم أحمد محمد،  سباق 200م زعانف 

 

المركز الأول الطالب يوسف فوزي، سباق 50م مونو المركز الأول الطالب عمر محمد، سباق 200مونو المركز الأول الطالب احمد حسن.

 

وفى سباق التتابع المركز الأول  4×100م  مونو (سباقات الطالبات)، سباق 100م زعانف مزدوجة

 

المركز الأول الطالبة بسملة صبحي محمد، سباق 400م مونو المركز الثاني الطالبة ندي مجدي أبومسلم، سباق 400م زعانف مزدوجة المركز الثاني  إسراء إيهاب زميل، سباق 200م زعانف، المركز الثاني  الطالبة إسراء إيهاب، سباق 200م مونو المركز الثالث الطالبة ندى مجد،  سباق 50م زعانف المركز الأول  بسملة صبحي .

 

وفى سباق التتابع مختلط 4×100م زعانف مزدوجة

 

المركز الأول،  4×100م  مونو المركز الثاني

 

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بالمستوى المتميز الذي أظهره فريق الجامعة مثمنًا الجهود التي بذلها القائمون على الفريق والتي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة التي تعكس مدى الاهتمام بتشجيع المواهب بين طلاب الجامعة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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