شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، عدة جلسات حوارية على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT Cairo) الذي يُعقد خلال الفترة من 19 - 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور شريف كشك إلى أن الجلسات النقاشية وورش العمل تناولت العديد من الموضوعات الهامة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولي ناقشت وظائف المستقبل وتأهيل طلاب الجامعات؛ لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع أحدث التقنيات التكنولوجية الجديدة؛ لتأهيل جيل جديد من الكوادر القادرة على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وتناولت الجلسة النقاشية الثانية، والتي جاءت بعنوان "تحديات الأمن السيبراني في التعليم العالي" مناقشة ثرية حول أهمية نشر الوعي في الجامعات المصرية بالأمن السيبراني، وأهمية حماية البيانات، وكذلك التحديات من الهجمات السيبرانية، واختراق البيانات الهامة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية دمج المناهج الدراسية بتقنيات الأمن السيبراني الحديثة بالتعاون مع شُركاء الصناعة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان "الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمعوقات برؤية التعليم العالي"، وتضمنت الجلسة مناقشة عدة محاور، منها أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت لا غنى عنها في العديد من المجالات، منها التعليم الجامعي والبحث العلمي، والابتكار، وكذلك أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من الضروري وضع معايير لاستخدام تلك التطبيقات، وتتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في الجامعات والمعاهد؛ لوضع آليات العمل؛ لزيادة الوعي في المجتمع بتلك التقنيات، وكيفية استخدامها بشكل آمن.

وخلال فعاليات المعرض، سيتم إلقاء الضوء على أهم إنجازات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركات العالمية في البرامج التدريبية، والتي يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتعليم العالي، بالإضافة إلى تكريم 30 من أعضاء هيئة التدريس من المُشاركين ببرنامج بناء القدرات تقديرًا لجهودهم وتميزهم، ومنحهم (AWS Educate Badges)، حيث جاء هذا التكريم ضمن برنامج (MoHESR AWS Capacity Building)، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إيمانًا بأهمية دورهم، والذي ينعكس بشكل إيجابي على الطلاب.

جدير بالذكر أن معرض (ICT Cairo) الدولي شهد وجود نُخبة من الأساتذة، والباحثين، ومُمثلي الشركات العالمية؛ للمُشاركة والتفاعل وبحث أهم التحديات، فضلًا عن وضع الخُطط المُستقبلية في التعليم العالي في ظل الثورة المعلوماتية المُتسارعة في العصر الحالي.