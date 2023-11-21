كريمة: المشاركة في انتخابات الرئاسة واختيار الأصلح للبلاد واجب شرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشرعية الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب شرعا، لأنها بمثابة آداء للشهادة، والمولى عز وجل قال في كتابه الكريم "ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".

وأضاف في تصريحات له، الثلاثاء، أن كتمان الشهادة من المخالفات التي توعد الشارع فاعلها بالمؤاخذة الدنيوية والأخروية، مشددا على أن الانتخابات والاستفتاءات التي تنظمها الدولة ومؤسساتها المعنية هي بمثابة مصلحة لأمن البلاد والعباد، والقاعدة الفقهية تقول "حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل".

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية، إلى أن مصر تشهد عرسا دستوريا استحقاقيا لانتخاب الأصلح لتولي شئون البلاد والعباد، كاشفا أن طاعة ولي الأمر ومؤسسات الدولة في العملية الانتخابية من الواجبات الشرعية "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".

وشدد على أنه يجب على المواطن الاستجابة لدعوة الانتخابات أو الاستفتاءات لما فيه المصلحة، والشارع الحكيم وجهنا إلى انتقاء الأصلح وتحقيق مصالح الوطن من الدفاع عن أراضيه وحماية حدوده "داخليا وخارجيا"، والأصلح هو الذي يوجهنا الشارع إليه.

وأكد أن مصر في مرحلة بناء وإعمار غير مسبوق منذ عام 2014 بخير بأجناد الأرض وتضحيات الخبراء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، لذلك يجب علينا أن نتكاتف ونتعاون، "وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

وشدد على تجنب الاستماع إلى المرجفين والمخربين، فالشارع الحكيم يأمرنا بأداء الأمانات، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى تواصل الجهود لنيل المقصود وتحقيق النهضة الحضارية، لتتبوأ مكانتها اللائقة، ولذلك يجب على الجميع استشعار المسئولية، وانتقاء الأفضل لمصلحة البلاد والعباد.