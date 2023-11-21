مدبولي: الفلسطينيون يدركون جيدا أن مصر تقف حائط صد ضد تصفية قضيتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود جهود وتحركات على جميع الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية، وأن مصر كانت من أوائل الدول التى دعت لعقد قمة القاهرة للسلام لوقف إطلاق النار والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى وإدانة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية والرفض التام للتهجير القسري، وأن حل القضية لن يحدث على حساب مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء

وتابع رئيس مجلس الوزراء: " كما أكد الرئيس خلال القمة العربية الاستثنائية في الرياض أن سياسات العقاب الجماعي غير مقبولة ويجب إيقافها فورا، وهناك تحركات في كافة المسارات لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطينى، واستمرار لدور مصر التاريخي الداعم للقضية وتنطبق من ثوابت راسخة على رأسها الحق العادل للشعب الفلسطيني للشعب الفلسطينى في إقامة دولته.

وأضاف مدبولي، وأعلنت الدولة المصرية إدانتها الكاملة للجرائم التى تمارس في حق الفلسطينيين والانتهاكات الواضحة للقانون الدولى الإنسانى وكافة المواثيق الدولية، ورفضها استهداف المدنيين، وأكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل في كل قطاع غزة، وذلك من خلال تحركات لوقف إطلاق النار يتم بالتنسيق على مدار الساعة لوضع سبيل لحل الأزمة ومن خلال لقاءات عديدة جدا، الرئيس له النصيب الأكبر، مؤكدا أن مصر على ثقة كاملة بأن الأشقاء الفلسطينيين واعون يدركون تماما أن الموقف المصري يخدم القضية وأن مصر تقف حائط صد ضد تصفية القضية.