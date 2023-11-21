رفض تهجير الفلسطينيين.. طلب برلماني للحكومة بالكشف عن إجراءاتها لحماية الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، الحكومة بكشف رؤيتها والإجراءات التي اتخذتها في ظل الوقت الراهن لحماية الأمن القومي المصري، ومواجهة كل السيناريوهات المتوقعة جراء الأزمة الفلسطينية الراهنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار إمام إلى أن مصر تبذل جهودًا غير عادية في ملف القضية الفلسطينية، قائلًا: الشعب المصري بكل طوائفه أغلبية ومعارضة، يقف صفًّا واحدًا لرفض مخطط التهجير القسري، والمخططات التي تُحاك بالدولة المصرية.

وأكد النائب أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال إن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، ومن ثم لن تنجح المحاولات الفاشلة من النيل من عزيمة الدولة المصرية، والجميع حين يستشعر الخطر يكون على أهبة الاستعداد وقلب رجل واحد للدفاع عن أرض الوطن والتضحية بأرواحهم في سبيل تحقيق هذا الغرض.

وأشار النائب إلى ما يُحاك بالدولة المصرية من مخاطر على حدود الدولة المصرية، ومن قبل سد النهضة، والآن قضية التهجير، كشف من يقف خلف المخطط، وأن العدو واحد، ولكن للصبر حدود، قائلًا: وجميعنا في مصر على قلب رجل واحد، ما يقوم به جيش الاحتلال في غزة حرب شنيعة.

وقال عضو مجلس النواب: مصر لم تغلق معبر رفح، بل مفتوح من قبل الجانب المصري منذ أول يوم، ولكن إسرائيل هي التي أغلقت المعبر وهي مَن تروج لهذه الفكرة غير الصحيحة.

وأكد النائب أن المصريين مع القضية الفلسطينية؛ لأن حب فلسطين بالفطرة، قائلًا: وإن كنت أختلف مع "حماس"؛ لكن تحية تقدير وإجلال للمقاومة الباسلة في فلسطين.

وأشار إمام إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين الدفاع عن النفس وتحويل القضية من وطنية لجماعة دينية، هذه قضية أمة والشعب المصري الذي دفع آلاف الشهداء لحماية الأرض على أتم الاستعداد كذلك حتى لا يُمس الأمن القومي المصري.