حنفي جبالي: موقف مصر من القضية الفلسطينية أحد أقوى المواقف الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إنه ألقى كلمة أمام الجمعية العمومية في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بأنجولا بالنيابة عن مجلس النواب المصري أكد فيها دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ومنع تصفيتها والتهجير القسري ومواصلة الدعم المصري للشعب الفلسطيني بجميع أوجه الدعم، مشددًا على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية يعد أحد أقوى المواقف الدولية التي بادرت إلى مساعدة أهلنا في غزة.

وأضاف "جبالي"، في حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ كلمته حازت على إعجاب الجميع، لأنها كلمة عادية في مثل هذه الظروف التي تقف فيها مصر دائما مع الدولة المصرية، مشددًا على أن كل مُطلع على تطورات القضية الفلسطينية يرى حجم الدعم المصري للقضية.

وتابع رئيس مجلس النواب المصري، أن مصر كانت المبادرة الأولى لتقديم هذا الدعم في صورة مساعدات غذائية ودوائية والوقود، كذلك، المساعدات العلاجية للحالات الطارئة التي تساعد على علاجها.