"كوكتيل مخدرات" و36 بندقية آلية.. الداخلية تداهم أوكار الكيف والسلاح في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود الحملات الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 29 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش- 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهما لـ 24 منهم معلومات جنائية")، وضبط 8 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (2.475 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدري "الشابو، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (13 متهما لـ 10 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 639 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (8.300 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 840 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–11.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 2 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.