رئيس النيابة الإدارية: ملف التحول الرقمي والميكنة الشاملة أولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

زار المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT) الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الزيارة جاءت تلبية للدعوة الكريمة من المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل، وبحضور كبير لقامات ورموز وقيادات وزارة العدل، والجهات والهيئات القضائية، وكبار رجال الدولة.

وصاحب رئيس النيابة الإدارية خلال الزيارة، وفدًا رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وتَضَمَّن جناح وزارة العدل بالمعرض عرض لأحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تحت قيادة معالي المستشار عمر مروان، وزير العدل، من خلال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي غير المسبوق نحو ميكنة اجراءات التقاضي وخدمات الشهر العقاري.

ومن جانبه، أعرب المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عميق شكره لمعالي المستشار عمر مروان، وزير العدل، لدعوته الكريمة، وبالغ تقديره للدعم المستمر والمتواصل من سيادته، لكافة الجهات والهيئات القضائية، بما ساهم في أن تقطع النيابة الإدارية خطوات كبرى في مجال التحول الرقمي وميكنة دورة العمل بالمكاتب الفنية والأفرع والنيابات والإدارات والوحدات المتخصصة.

وأكد حرصه على وضع ملف التحول الرقمي والميكنة الشاملة على رأس أولوياته لتحقيق طفرة في منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وبما يحقق مفهوم العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.