طعنه بـ"خنجر".. تفاصيل مقتل عامل على يد محاسب بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا مُحاسب لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات بينهما في قنا.

كان مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بإحدى القرى بدائرة المركز.

تبين بالفحص نشوب مشاجرة بين طرف أول (عامل "متوفى" إثر إصابته بجرح طعني (طرف ثان)محاسب) "مُقيمان بذات القرية بدائرة المركز" قام خلالها الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.