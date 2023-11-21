شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 30 ألف طاقم طبى مصرى لمساعدة المصابين والجرحى الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن وجود خطة كاملة لمساعدة المصابين والجرحى الأشقاء الفلسطينيين وكل من يدخل من خلال معبر رفح.
وقال مدبولى، يوجد في المستشفيات الطبية نحو 383 مصاب فلسطينى آخرهم 28 طفل مبتسرين، والذي نجحت الجهود والضغوط المصرية لنقلهم للعلاج فى مصر.
وأضاف مدبولى، أن هناك خطة واضحة للخدمات الطبية لمساعدة أهالينا في غزة، وفي المقدمة جميع مستشفيات شمال سيناء يعقبها مستشفيات مدن قناة السويس ثم القاهرة، وذلك فى استعداد تام لإتمام كافة الجراحات الدقيقة والمتخصصة بمجرد دخول الجرحى.
ولفت مدبولي، إلي أنه تم تجييش نحو 30 ألف من الأطقم الطبية علي مدار 24 ساعة بالإضافة إلي كافة المستلزمات الطبية التي يتم إدخالها عبر المساعدات.
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