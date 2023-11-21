شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى مطمئنا المصريين: لن نسمح بتنفيذ أية مخططات تمس أمننا القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه يطمئن الجميع من النواب وكل المصريين بأن أجهزة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة تعى ما يحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بأمن مصر.

أضاف مدبولى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مصر لن تسمح بتحقيق أيا من هذين المخططين وستستمر جهودنا فى تنمية أرض الفيروز فى إطار التنمية الشاملة لسيناء.