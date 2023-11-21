شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: معبر رفح لم يغلق لحظة واحد منذ الأزمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدم غلق معبر رفح لحظة واحدة منذ اندلاع الأزمة الأخيرة بقطاع غزة، مشيراً إلى أن ما تردد بشأن غلقه غير صحيح بالمرة، وإنما هو من حروب الجيل الرابع من حيث التشكيك فى جهود الدولة المصرية.
وفى سياق متصل، وجه مصطفي مدبولى الشكر لكافة منظمات المجتمع المدنى للدور الإنساني العظيم في تقديم المساعدات الإنسانية والتي لا تزال تُقدم إلى الاشقاء الفلسطينيين، مضيفاً: "كنت سعيد أن أعلم أن المساعدات الطبية لاسيما بالقافلة الأخيرة ليست فقط من مؤسسات المجتمع المدني بل من أُناس مصريين فرادى توجهوا إلي الموقع لتقديم المساعدات، وهذه غريزتنا المصرية تجاه أشقائنا في فلسطين".
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