شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: معبر رفح لم يغلق لحظة واحد منذ الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدم غلق معبر رفح لحظة واحدة منذ اندلاع الأزمة الأخيرة بقطاع غزة، مشيراً إلى أن ما تردد بشأن غلقه غير صحيح بالمرة، وإنما هو من حروب الجيل الرابع من حيث التشكيك فى جهود الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة طلب الإحاطة من عدد من النواب، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والمقدمة من النواب، "عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان".

وفى سياق متصل، وجه مصطفي مدبولى الشكر لكافة منظمات المجتمع المدنى للدور الإنساني العظيم في تقديم المساعدات الإنسانية والتي لا تزال تُقدم إلى الاشقاء الفلسطينيين، مضيفاً: "كنت سعيد أن أعلم أن المساعدات الطبية لاسيما بالقافلة الأخيرة ليست فقط من مؤسسات المجتمع المدني بل من أُناس مصريين فرادى توجهوا إلي الموقع لتقديم المساعدات، وهذه غريزتنا المصرية تجاه أشقائنا في فلسطين".