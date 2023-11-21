58 مصابا و16 طفلا مبتسرا من أبناء غزة يتلقون الرعاية بمستشفى العريش

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد من يتلقون الرعاية الطبية المتميزة بمستشفى العريش العام من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى 58 مصابا و16 طفلا مبتسرا.

واستقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء اليوم الثلاثاء 3 مصابين جدد قادمين من قطاع غزة عن طريق معبر رفح بينهم طفلة بدون مرافقين فيما يجرى الاستعداد لاستقبال اخرين اليوم.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى العريش العام، أنه يتم تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والأطفال المبتسرين.