شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات توجه بعمل تقييمات فى نوافذ اللغة العربية والرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مديرية التربية والتعليم الإدارات والمدارس بعمل تقييمات تشخصية على فترات دورية في نوافذ اللغة العربية والرياضيات والأنشطة تطبيقا للكتاب الدورى الخاص بالصفوف الثلاثة الأولى ضرورة، كما وجهت أيضا بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2023 الخاص بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي التنبيه على تكثيف الإشراف اليومي داخل المدرسة، مع سرعة الانتهاء من الإحصاء الاستقرارى بجميع المدارس الابتدائية للعام الدراسي 2023/2024.

وكانت المدارس أعلنت مواعيد تقييمات اختبار شهر نوفمبر لصفوف النقل، حيث حددت مدارس انطلاق اختبار الشهر بداية من غدا الثلاثاء 21 نوفمبر الجارى حتى السبت 2 ديسمبر المقبل، موضحة أن الامتحانات تعقد أثناء اليوم الدراسي مع الالتزام بالفترة الدراسية ولن يسمح للطالب الغائب في الحصة الأولى بحضور الامتحان، مع الالتزام بالزي المدرسى وتعليمات المشرفين و الملاحظين واي مخالفة سيتم الغاء الامتحان للطالب، كما يمنع احضار التليفون المحمول، على أن تعقد الاختبارات فى امتحان شهر نوفمبر فقط بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر نوفمبر، ويتم تصحيح امتحانات الشهر من خلال معلم المادة والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب، مشددة على أن أهداف التعلم اختلفت مع بدء تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام الجديد للتعليم من أجل بناء الشخصية المصرية وبناء وتخريج جيل قادر على التعلم الذى يخدم سوق العمل المحلى والعالمى وحصولهم على فرص عمل.