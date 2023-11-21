شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: ترشيد استخدام المضادات الحيوية يمنع ظهور البكتيريا المقاومة ​ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية ، إن مقاومة المضادات الحيوية مصدر قلق متزايد للصحة العامة فى جميع أنحاء العالم.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية، "يصاب شخص ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية ويكون علاجه أكثر صعوبة، وقد تنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أشخاص آخرين ويترتب على عدم عمل المضادات الحيوية مجموعة من الأمور تتضمن فترات مرض أطول وأمراض أكثر تعقيدًا​ واستخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة​ ومزيد من الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية".​