شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم بزيارة جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT)، وسط حضور قيادات وزارة العدل، والجهات والهيئات القضائية، وكبار رجال الدولة.

وصاحب رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال الزيارة، كلاً من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال- مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وتَضَمَّن جناح وزارة العدل بالمعرض عرض لأحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، من خلال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي غير المسبوق نحو ميكنة اجراءات التقاضي وخدمات الشهر العقاري.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة عن عميق شكره للمستشار عمر مروان وزير العدل لدعوته الكريمة، وبالغ تقديره للدعم المستمر والمتواصل منه، لكافة الجهات والهيئات القضائية، بما ساهم في أن تقطع النيابة الإدارية خطوات كبرى في مجال التحول الرقمي وميكنة دورة العمل بالمكاتب الفنية والأفرع والنيابات والإدارات والوحدات المتخصصة، وأكد عباس على حرصه على وضع ملف التحول الرقمي والميكنة الشاملة على رأس أولوياته لتحقيق طفرة في منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وبما يحقق مفهوم العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتلبية للدعوة من المستشار عمر مروان وزير العدل.