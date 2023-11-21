شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محيط محورى 26 يوليو وكمال عامر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحيط محورى 26 يوليو والفريق كمال ومحطة قطارات صعيد مصر، وذلك وفق أعلى معايير الجودة ومراعاة النسق الحضاري.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال بمنع إلقاء المخلفات بمحيط الأعمال ورفع ناتج التطوير أولا بأول.

توجيهات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء في إطار الاستعدادات التي تنفذها الدولة لإفتتاحات المشروعات القومية.

استهل المحافظ جولته بمحيط محور 26 يوليو نطاق ميدان سفنكس، حيث تفقد نسب تنفيذ الأرصفة وأعمدة الإنارة.

وبمحيط محطة قطارات صعيد مصر، تابع راشد أعمال دهانات العقارات والمدارس وزراعة الأشجار والحدائق المواجهة للمدخل الرئيسى للمحطة، مشددًا على ضرورة تحقيق التناسق الحضارى مع واجهة المحطة وسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة كبرى مشاة شارع المطار والشوارع الجانبية بمحيطها.

وتابع محافظ الجيزة أعمال التطوير بمسار محور الفريق كمال عامر، مشددًا على منع أية مظاهر للعشوائية ورفع المخلفات وسرعة التنسيق مع شركات المرافق للإنتهاء من أعمال تحويل المرافق بعدد من القطاعات وبحث مخطط لتحسين الرؤية البصرية والبدء به فور إنتهاء الأعمال.

وحرص المحافظ على مراجعة بوابات الخروج والدخول ومتابعة حركة العمل بالمواقف الحضارية وساحات الانتظار أسفل المحور، مشددًا على إلزام السائقين بالمواقع المحددة للانتظار وتوجيه حملات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضبط المخالفين ومنع أى إشغالات أو تعديات للمحال المقامة بالمناطق التجارية الجديدة والحفاظ على مستوى نظافة سلالم المشاة وأعمال الصيانة الدورية للسلالم الكهربائية والمصاعد.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة وأشرف بكر رئيس حى إمبابة ورمضان عمارة رئيس حى المنيرة الغربية وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس عبدالناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ومسؤلى المكاتب الإستشارية والشركات المنفذة.