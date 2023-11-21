شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد التشطيبات النهائية بسوق بن حزم فى البدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التطوير والرصف بطريق أبو ربع بداية من مزلقان أبو ربع حتى تقاطع عباس عناني وطريق الطرفاية، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بمدينة البدرشين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية في الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.

وتابع نائب المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بسوق بن حزم بمدينة البدرشين، تمهيدًا لتشغيله خلال الفترة القادمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤلي مديرية الطرق ومديرية الأسكان والشركات المنفذة للأعمال.