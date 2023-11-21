شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستقبل وزير الطيران المدنى لتهنئته بمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وولد المستشار محمد شوقى فى التاسع من مايو عام 1957 في محافظة الغربية.
- حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 من جامعة المنصورة.
- عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، وفي 28 سبتمبر من العام 1985 أصبح وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة.
- عُين قاضي فى المحاكم الابتدائية في الأول من أكتوبر عام 1989، وترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.
- في 18 أغسطس 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
- التحق المستشار محمد عياد بالعمل في النيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة.
- تدرج فى الدرجات القضائية بالنيابة وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف.
- يعد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء.
- شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
- أعير للعمل في دولة الإمارات في وقت سابق.
- انتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا لمصر.
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