النائب العام يستقبل وزير الطيران المدنى لتهنئته بمنصبه الجديد

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني لتهنئته بمنصبه الجديد، ورحب النائب العام بضيفه الكريم، الذى قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.

وولد المستشار محمد شوقى فى التاسع من مايو عام 1957 في محافظة الغربية.

- حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 من جامعة المنصورة.

- عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، وفي 28 سبتمبر من العام 1985 أصبح وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة.

- عُين قاضي فى المحاكم الابتدائية في الأول من أكتوبر عام 1989، وترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.

- في 18 أغسطس 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

- التحق المستشار محمد عياد بالعمل في النيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة.

- تدرج فى الدرجات القضائية بالنيابة وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف.

- يعد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء.

- شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

- أعير للعمل في دولة الإمارات في وقت سابق.

- انتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا لمصر.