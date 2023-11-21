أبرز رسائل مدبولي أمام البرلمان بشأن خطة منع تهجير الفلسطينيين من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة رسائل خلال الرد على طلبات إحاطة قدمها أعضاء بمجلس النواب، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بمجلس النواب، ظهر الثلاثاء.

وأعلن مدبولي خلال جلسة الرد على طلبات الإحاطة بالبرلمان، الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإحباط المخطط الصهيوني بتهجير الفلسطينيين قسريا، يرصدها "الخليج 365" في رسائل على النحو التالي:

- الرئيس السيسي يقود جهود وتحركات على جميع الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية

- لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

- الضغوط على مصر موجودة منذ فترة، والقيادة السياسية تعي ذلك

- مصر تنبهت للأمر من البداية وأقامت المشروعات القومية وتمت تقوية وتسليح الجيش

- مصر ليس لها مصلحة في دعم القضية الفلسطينية

- إغلاق الجانب الإسرائيلي للأفق السياسية في حق الفلسطينين عواقبه وخيمة

- مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية أحداث غزة.

- أدخلنا 11 ألفا و200 طن مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لقطاع غزة، وهو 4 أضعاف ما أرستله باقي الدول

- 4200 شخص من جنسيات مختلفة عبروا معبر رفح منذ بداية الأزمة

- مصر وجهت رسائل للمسئولين على المستوى الدولي تحذر من التصاعد في فلسطين

- تهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما

- حل القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب مصر

- مصر أعلنت رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة

- ما يحدث في غزة يهدد أمننا القومي.. وسيكون لنا رد حاسم حال التهجير القسري