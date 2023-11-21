89 يوما.. معهد الفلك يحدد موعد بداية فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:



كشف الأستاذ الدكتور ياسر عبد الهادي، بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن بدء فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم 22 ديسمبر المقبل، ويستمر نحو 89 يوما، حيث ينتهي يوم 20 مارس 2024، بداية فصل الربيع.



وقال عبد الهادي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إنه في هذا اليوم سيميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس التي تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا، وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، وأضاف أن نهار ذلك اليوم سيكون هو أقصر نهار في عام 2023 وليله هو أطول ليل فيها، ويكون ظل الإنسان على الأرض أطول ما يمكن.



وأشار إلى أن الانقلاب الشمسي الشتوي يحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، وهو حدث فلكي سنوي تميزه عمودية الشمس على مدار الجدي.



وأكد أن أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوي في نصف الكرة الشمالي، والصيفي في نصف الكرة الجنوبي تكون معكوسة في ذات التوقيت، فبينما يكون في نصف الكرة الشمالي شتاء، يكون صيفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.