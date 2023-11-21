"خدني في المخزن".. حكاية طفلة هتك عرضها شاب ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

"تعالي خدي بضاعة من المخزن" بهذه العبارة نصب عمر ق - 26 سنة (صاحب محل بقالة)، فخًا لطفلة، لم تبلغ ثمانية عشر عاما. وما إن وصلت الطفلة إلى المخزن حتى حلت عليها الصدمة. أمسك الشاب بالطفلة وانقض عليها وجذبها من يدها كرها عنها مما بث الرعب في نفسها فأغشى عليها واستطالت يده لمواطن عفتها ولامس جسدها، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة.

ما إن استفاقت الطفلة، هرولت مسرعة نحو والدتها وقصت لها ما حدث، فما من الأم إلا التوجه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، لتحرير محضر ضد المتهم، "ياباشا الواد هتك عرض بنتي".

وفي تحقيقات النيابة العامة، أكدت الطفلة، أن المتهم في غضون شهر سبتمبر قام بالتعدي عليها بأن لامس جسدها بيده من الخلف، وعاود ارتكاب فعلته مرة ثانية بعدما اصطحبها إلى المحل الخاص به كرها عنها بعد أن أوهمها بتلقي بضاعة منه "خدني في المخزن"، حيث أغشى عليها بمجرد الدلوف إلى المحل وما أن فاقت وجدت نفسها مجردة من ملابسها.

وقالت الأم في تحقيقات النيابة العامة، إنها تملك محل بقالة في نفس الشارع، وأنها علمت من ابنتها بقيام المتهم باصطحابها إلى المحل الخاص به كرها عنها، بأن جذبها من يدها رغما عنها وما أن دلفت معه حتى أغشى عليها وحين استفاقت تبين أنه حسر عنها ملابسها واستطالت يده مواطن عفتها.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة بقسم شرطة بولاق الدكرور في الواقعة، صحة الواقعة وأن المتهم عمر ق - 26 سنة عامل، قام بالاعتداء على الفتاة بأن استطالت يده لمواطن عفتها ولامس جسدها قاصدا من ذلك التعدي عليها، حيث اصطحب المجني عليها إلى المحل الخاص به وما أن أغشى عليها حتى حسر عنها ملابسها ولامس جسدها.

وبعد الاستماع لأقوال الأم والطفلة المجني عليها، وصحة الواقعة التي أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية، أحالت النيابة أوراق المتهم (محبوس)، إلى محكمة الجنايات لنظر محاكمته.