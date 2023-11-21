شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إحراز تقدم بشأن صفقة المختطفين ونأمل فى أخبار سارة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن إحراز تقدم بشأن صفقة المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة، معربا عن أمله فى سماع أخبار سارة قريبا، جاء ذلك خلال لقاءه عدد من جنود جيش الاحتلال المشاركين فى الحرب على غزة.

أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيل قرب التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، وذلك فى ضوء الوساطة المصرية القطرية المكثفة التي تدفع نحو إعلان الهدنة وخفض التصعيد داخل القطاع، حيث قال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة سلمت ردها للوسطاء في مصر وقطر حول صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى اقتراب التوصل من التوصل لاتفاق الهدنة فى غزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) أعطى ضوء أخضر للمستوى السياسي الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل هدنة إنسانية وإطلاق سراح أطفال ونساء من الطرفين.

وأضافت هيئة البث أن "إسرائيل وافقت على شروط حماس لإنجاز الصفقة"، مشيرة إلى أن "الكرة الآن فى ملعب حماس"، لافتة إلى أن الحديث يدور عن إطلاق سراح 50 محتجزاً فى قطاع غزة، وإطلاق سراح فلسطينيات معتقلات فى إسرائيل، بالإضافة إلى هدنة مدتها خمسة أيام.

إلى ذلك، أكد موقع "واللا" الإسرائيلى، الثلاثاء، أن إعلان لوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية ستعلن في غزة لمدة أربعة أيام مع إمكانية تمديدها ليومين إضافيين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

من جانبه، كشف عضو المكتب السياسى لحركة حماس خليل الحية، الثلاثاء، عن انتظار الحركة لرد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمت ردها للمصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.