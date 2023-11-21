شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الحفيد الأكبر لـ"هنية" بعد قصف نفذته قوات الاحتلال على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر إعلامية مقربة من حركة حماس أن الإعلامي جمال محمد هنية ، الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية استشهد في قصف نفذته قوات الاحتلال الثلاثاء ، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحي.

وقبل قرابة أسبوعين ، استشهدت الحفيدة الصغرة لـ هنية ، الطالبة رؤي همام ، في قصف مماثل.

وحتي مساء أمس ، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة لأكثر من 13300 شهيد ، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (22) من طواقم الدفاع المدنى، وكذلك (60) صحفيًا. فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من (6,500) مفقودٍ إما تحت الأنقاض ، فيما سجلت حصيلة المصابين أكثر من 31 ألف 75% منهم من الأطفال والنساء.