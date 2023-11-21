شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قدورة فارس رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن المستهدف من عملية تبادل الأسري كل الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين، مؤكدا أن الصفقة تشمل تبادل 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال وأكثر من 350 طفلا أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة.

أضاف رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، مبينا أن صفقة تبادل الأسرى تحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها.

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أنه على إسرائيل أن تدرك أن صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض وليس من خلال العمليات العسكرية