شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى السيسى تستعرض إنجازاته بملف ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت الحملة: "إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات".

وتابعت: " نشارك معاً أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف".



الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة



الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة



الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة



الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة



الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة



الحملة الرسمية تستعرض إنجازات الرئيس فى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة