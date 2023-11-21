النائب العام يستقبل وزيرى الطيران المدنى والثقافة لتهنئته بمنصبه الجديد

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القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني لتهنئته بمنصبه الجديد، ورحب النائب العام بضيفه الكريم، الذى قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.

واستقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة لتهنئته بمنصبه الجديد، وقد رحب النائب العام بضيفته الكريمة، التي قدمت التهنئة له لتوليه مهام منصبه.