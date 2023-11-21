شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية ببرلين يدعو المصريين للمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين، أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال علاء ثابت، "انزل وشارك فى انتخابات الرئاسة حق مصر عليك أن تكون إيجابى وتختار الرئيس القادم لمصرنا الغالية منتظرينكم فى برلين السفارة المصرية وعلى استعداد لتوفير الانتقالات".

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين فى تصريحات خاصة، أن هناك غرفة عمليات سيتم تشكليها من عدد منسقين حملة مواطن بالخارج لدعم الرئيس السيسى، تضم علاء ثابت من ألمانيا مسنق الحملة فى برلين وماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية فى فرنكفورت، ورمسيس ومارك من منسقى الحملة، وذلك للتواصل مع أبناء الجالية خلال أيام الانتخابات والعمل على تذليل أية معوقات خلال عمليات التصويت.

وأضاف، "سيكون بيت العائلة المصرية فى انتظار أبناء الجالية أمام لجان التصويت بالورود والأعلام والاغانى الوطنية".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وحددت عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.