شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة التضامن لدعم الأشخاص ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. وتناول الاجتماع متابعة الجهود التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى لدعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وكذا متابعة نشاط الصندوق القومى "للقادرين باختلاف"، ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن، بما يتوافق مع القوانين ذات الصدد.

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