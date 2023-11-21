شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إسرائيلى: مهلة 24 ساعة للاعتراض على بنود صفقة تبادل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مسئول إسرائيلى قال إن هناك مهلة 24 ساعة للاعتراض على بنود صفقة تبادل الأسرى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.