شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول الموز فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ ‎أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر نوفمبر. ‎وتمثلت التوصيات التى أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين فى الآتى: 1- وضع السنادات لحماية النبات من السقوط نتيجة ثقل السوباطة وتأثير الرياح. 2- تغطية السوباطات بأكياس البولي ايثيلين الزرقاء المفتوحة الطرفين حيث تربط من أعلي فقط حول عنق السوباطة وتترك مفتوحة من أسفل وذلك لحماية السوباطة وتدفئتها. 3- جمع السوباطات التي وصلت الي مرحلة اكتمال النمو ترك الساق الكاذب حتى شهر مارس.

ا-تسميد أشجار الموز: ا-تسميد أشجار الموز: 1- إضافة الأسمدة العضوية بمعدل 20-30 م3 / فدان مخلوطة بالسوبر فوسفات بمعدل 300 كجم / مع إضافة 250 كجم كبريت زراعي تقلب جميعها خلال العزقة الشتوية. 2- الرى مباشرة بعد إضافة السماد العضوي والمحافظة علي وجود نسبة من الرطوبة بالتربة.

ب- تسميد أشجار الموز ب- تسميد أشجار الموز 1- إضافة "4 كجم نترات نشادر + 7 كجم سلفات بوتاسيوم" / فدان خمس مرات أسبوعيا مع مياه الري. 2- حقن حامض الفوسفوريك منفردا بمعدل 1 لتر / فدان أسبوعيا بشبكة الري. 3- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 40 م 3/ فدان وخلطها بالسوبر فوسفات بمعدل 500 كجم / فدان مضافا اليها 250 كجم كبريت زراعي مع ملاحظة خلط هذه الكميات جيدا. برنامج رى الموز الري يوميا بمعدل 15-20 م 3 مياه / فدان.

مكافحة آفات الموز مكافحة آفات الموز 1- فحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش . 2- رش النباتات المصابة وخاصة أغماد الأوراق بالمبيدات الموصي بها للقضاء علي المن . 3- تقليع الجور المصابة وجمعها خارج المزرعة والاستفادة منها في عمل مكمورة سماديه. 4- وضع الجير الحي مكان الجورة المصابة وإطفاءه بالماء مباشرة لتطهيرها.

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