شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمحصول الموز فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التى أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين فى الآتى:
1- وضع السنادات لحماية النبات من السقوط نتيجة ثقل السوباطة وتأثير الرياح.
2- تغطية السوباطات بأكياس البولي ايثيلين الزرقاء المفتوحة الطرفين حيث تربط من أعلي فقط حول عنق السوباطة وتترك مفتوحة من أسفل وذلك لحماية السوباطة وتدفئتها.
3- جمع السوباطات التي وصلت الي مرحلة اكتمال النمو ترك الساق الكاذب حتى شهر مارس.
ا-تسميد أشجار الموز:
1- إضافة الأسمدة العضوية بمعدل 20-30 م3 / فدان مخلوطة بالسوبر فوسفات بمعدل 300 كجم / مع إضافة 250 كجم كبريت زراعي تقلب جميعها خلال العزقة الشتوية.
2- الرى مباشرة بعد إضافة السماد العضوي والمحافظة علي وجود نسبة من الرطوبة بالتربة.
ب- تسميد أشجار الموز
1- إضافة "4 كجم نترات نشادر + 7 كجم سلفات بوتاسيوم" / فدان خمس مرات أسبوعيا مع مياه الري.
2- حقن حامض الفوسفوريك منفردا بمعدل 1 لتر / فدان أسبوعيا بشبكة الري.
3- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 40 م 3/ فدان وخلطها بالسوبر فوسفات بمعدل 500 كجم / فدان مضافا اليها 250 كجم كبريت زراعي مع ملاحظة خلط هذه الكميات جيدا.
برنامج رى الموز
الري يوميا بمعدل 15-20 م 3 مياه / فدان.
مكافحة آفات الموز
1- فحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش .
2- رش النباتات المصابة وخاصة أغماد الأوراق بالمبيدات الموصي بها للقضاء علي المن .
3- تقليع الجور المصابة وجمعها خارج المزرعة والاستفادة منها في عمل مكمورة سماديه.
4- وضع الجير الحي مكان الجورة المصابة وإطفاءه بالماء مباشرة لتطهيرها.
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