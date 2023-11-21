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لأعضاء نقابة الأطباء.. تعرف على 9 إعانات يمكنك الحصول عليها

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القاهرة - سامية سيد - أوضحت النقابة العامة للأطباء، أن كل أعضائها على مستوى الجمهورية، يمكنهم الحصول على عددا من الإعانات المختلفة، من خلال اتحاد المهن الطبية، منها:

 

1-     إعانة التجنيد، وقدرها 1000 جنيه ويستحقها الطبيب خلال مدة التجنيد.

 

2-   إعانة وضع للطبيبة، وقدرها 1000 جنيه، والأوراق المطلوبة للحصول عليها، هى:

 

-       شهادة ميلاد الطفل.

 

-       صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

 

-       أصل جواب بنكي برقم الحساب للطبيبة "البنك الاهلي - بنك مصر - بنك الاسكندرية"، حساب جاري وليس حساب مرتبات.

 

3-   الإعانة الاستثنائية، وقدرها 2000 تصرف مرة واحدة خلال السنة.

 

4-   إعانة وفاة 4000 لمستحقى المعاش.

 

5-   إعانة مصاريف جنازة وقدرها 2000 جنيه.

 

6-   إعانة علاج شهرى وقدرها 500 جنيه وتصرف كل 6 أشهر.

 

7-    إعانة علاج بفواتير 2500، وتصرف بأصل الفاتورة ويكون الطبيب غير مشترك بمشروع العلاج.

 

8-   إعانة علاج نفسى"بفواتير"بدون حد أقصى لغير المشتركين بمشروع العلاج.

 

9-   إعانة حبس للأعزب 250 شهريا، وللمتزوج 500 جنيه شهريا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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