شكرا لقرائتكم خبر عن لأعضاء نقابة الأطباء.. تعرف على 9 إعانات يمكنك الحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النقابة العامة للأطباء، أن كل أعضائها على مستوى الجمهورية، يمكنهم الحصول على عددا من الإعانات المختلفة، من خلال اتحاد المهن الطبية، منها:

1- إعانة التجنيد، وقدرها 1000 جنيه ويستحقها الطبيب خلال مدة التجنيد.

2- إعانة وضع للطبيبة، وقدرها 1000 جنيه، والأوراق المطلوبة للحصول عليها، هى:

- شهادة ميلاد الطفل.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- أصل جواب بنكي برقم الحساب للطبيبة "البنك الاهلي - بنك مصر - بنك الاسكندرية"، حساب جاري وليس حساب مرتبات.

3- الإعانة الاستثنائية، وقدرها 2000 تصرف مرة واحدة خلال السنة.

4- إعانة وفاة 4000 لمستحقى المعاش.

5- إعانة مصاريف جنازة وقدرها 2000 جنيه.

6- إعانة علاج شهرى وقدرها 500 جنيه وتصرف كل 6 أشهر.

7- إعانة علاج بفواتير 2500، وتصرف بأصل الفاتورة ويكون الطبيب غير مشترك بمشروع العلاج.

8- إعانة علاج نفسى"بفواتير"بدون حد أقصى لغير المشتركين بمشروع العلاج.

9- إعانة حبس للأعزب 250 شهريا، وللمتزوج 500 جنيه شهريا.