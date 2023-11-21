أبرزها إثبات عصيانها.. ما هي الدعاوى التي يجوز للزوج رفعها على الزوجة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

يتساءل العديد من الأزواج عن حقوقهم في رفع قضايا أمام محاكم الأسرة، ضد زوجاتهم إن وصل الأمر لحد الطلاق.

"الخليج 365" تواصل مع المحامي عبدالحميد رحيم، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، للحديث عن أهم القضايا التي يحق للزوج رفعها على زوجته وفقا للقانون المصري على النحو التالي:

1- قضية الرؤية

- أول القضايا التي يقوم بها الزوج أمام محكمة الأسرة، في حالة رفض الزوجة رؤية الأبناء، وبعد رفعها على زوجته، يتمكن فيها الزوج من رؤية أطفاله ويكون الحكم فيها بالرؤية لمدة 3 ساعات أسبوعيًا في مكان عام مثل "حديقة عامة، نادي عام"، قريب من محل إقامة الأولاد.

2- دعوى إسقاط الحضانة

- ترفع تلك الدعوى في حالة اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوى الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، أما في حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى، وزواج الأم برجل آخر" أجنبي"، وقتها يطالب بإسقاط الحضانة عنها، وفي حالة امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغار، وفي حالة إهمال الزوجة تربية أولادها، أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربيتهم.

3- عقوق الزوجة كونها "ناشز"

- الزوجة الناشز هي التي لم تطيع أوامر زوجها، وخرجت من منزلها دون عودة، وفى حالة اعتراض الزوجة على إنذار زوجها بالطاعة، يحق للزوج رفع دعوى لإثبات عصيان الزوجة كونها "ناشز"، وقتها يصدر الحكم النهائي بامتناع الزوجة عن زوجها وتهجيره.