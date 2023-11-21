"الدرس خلص".. سائق ينهي حياة تلميذ أمام مدرسة بأوسيم

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس السائق المتسبب في الحادذ على ذمة التحقيقات.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع طالب يدعى "أحمد.م." وإصابة اثنين آخرين نُقلا إلى المستشفى نتيجة حادث دهس.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام إحدى المدارس.

ألقت قوات الشرطة القبض على سائق دهس تلميذًا تحت عجلات سيارته أمام مدرسة بأوسيم شمال الجيزة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية